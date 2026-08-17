Трампу пора отказаться от переговоров и помочь Украине победить, - The Telegraph

Несмотря на попытки США заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров, война значительно обостряется.

Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу следует прекратить попытки вести переговоры о прекращении войны и рассмотреть вопрос об оказании Украине помощи, необходимой для победы в войне. Об этом говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.

В начале второго срока своего президентства Трамп в прошлом году предсказывал, что он положит конец войне между Украиной и Россией в течение 24 часов после вступления в должность. Даже по его собственным меркам это было "напыщенное стремление", но, несмотря на усилия США по посредничеству в достижении различных вариантов прекращения огня и прочного мира, конфликт обостряется.

Вместо этого Трамп не смог понять, что украинцы не были готовы заключить сделку "земля в обмен на мир", которую он мог бы счесть рациональной в мире бизнеса.

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Национальный суверенитет Украины был жестоко нарушен, а провал первоначального российского наступления с целью захвата Киева и других стратегических городов означал, что украинцы могли окопаться и нанести серьезный ущерб своим противникам, даже ценой больших затрат для себя.

На протяжении значительной части своего сопротивления украинцы получали средства и вооружение от стран НАТО, но в конечном итоге развили такой потенциал в разработке дронов, что это помогло в значительной степени перенести войну в тыл России. На выходных Украина запустила более 800 беспилотников для поражения различных целей в России, в том числе склад интернет-магазина Wildberries под Москвой, нефтеперерабатывающий завод в Ростове и космический центр по разработке спутников. В свою очередь, Россия ответила разрушительной атакой, от которой пострадал книжный рынок в Киеве – сугубо гражданский объект. Вместе с тем Украина сосредотачивает свои атаки на объекты двойного назначения, которые помогают военным.

Как отмечает издание, очевидно, что война, которая далека от урегулирования, обостряется и становится все более жестокой.

"Похоже, что президент США отказался от попыток примирить две стороны и, судя по всему, признает, что Украина не согласится на территориальные требования России, и уж точно не тогда, когда силы Владимира Путина достигают столь незначительного прогресса в продвижении", – отмечает издание.

Вместе с тем, атаки в глубоком тылу России приближают реалии этой войны к людям, которых официальная пропаганда в СМИ обманывала относительно цели войны и её вероятной продолжительности. В свою очередь, Путин не из тех, кого легко склонить к учету общественного мнения, но даже ему будет трудно делать вид, что Россия побеждает, если Украина продолжит свои атаки.

По мнению издания, европейским странам необходимо предоставить больше ракет-перехватчиков, чтобы помочь защитить Украину от российских беспилотников и баллистических ракет, многие из которых поставлены Северной Кореей.

После последних российских атак президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соответствующее оружие защиты "не может просто лежать на складе" в то время, когда Украина подвергается ударам со стороны РФ. Зеленский убежден, что новые пакеты поддержки буквально будут способствовать ежедневному спасению жизней и защите инфраструктуры.

Лидеры стран НАТО постоянно брали на себя обязательства по поддержке Украины, но продолжают не выполнять эти обязательства, которые могли бы существенно повлиять на ход войны.

"Вместо того чтобы следовать какой-то причудливой идее договориться о прекращении войны, господину Трампу следует рассмотреть возможность оказания Украине помощи, необходимой ей для победы", – подчеркивают авторы издания.

Война в Украине – позиция Трампа

Как сообщал УНИАН, по мнению старшего научного сотрудника Atlantic Council Джозефа Вебстера, проблемы России с топливом дают президенту США Дональду Трампу прекрасную возможность оказать давление на Кремль и заставить его положить конец войне.

В июле Трамп высказал предположение, что война в Украине может завершиться еще до окончания его срока полномочий в 2029 году.

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