Украина уже использует собственные КАБы 'Выравниватель' на фронте: в ВСУ раскрыли подробности

Перед Украиной стоит задача получить преимущество над россиянами в этом аспекте.

Силам обороны уже поставляется украинская управляемая авиабомба "Выравниватель". До этого она прошла ряд необходимых испытаний. Об этом рассказал начальник отдела Центрального управления инновационной деятельности Вооруженных сил Украины полковник Владислав Волошин в комментарии "Укринформ".

Он отметил, что в течение 2025 года РФ ежедневно запускала по Украине около 180 КАБ. В этом году это количество выросло до 300 единиц.

"Перед нами стоит задача уравнять ситуацию не только количественно, но и качественно – и даже получить преимущество над противником", – рассказал Волошин.

Видео дня

Он добавил, что украинская версия КАБа оснащена модулями планирования и коррекции. Это позволяет превращать обычные авиабомбы в высокоточное оружие. Кроме того, новые решения позволяют поражать объекты россиян на оперативной глубине.

"Сегодня в Украине разрабатывается около десятка перспективных образцов подобного вооружения. Все отечественные разработки значительно дешевле западных аналогов, и это позволит быстро наращивать масштабы производства", – добавил Волошин.

По его словам, украинские пилоты уже совершили сотни вылетов, испытывая новейшие комплекты вооружения. И на данный момент это оружие уже подтвердило свою эффективность.

Что известно об украинском КАБ "Выравниватель"

Ранее издание Business Insider сообщало, что на разработку этой бомбы Украина потратила полтора года. Боевая часть этого снаряда составляет 250 килограммов. Отмечалось, что "Выравниватель" не был создан "с нуля". Его фактически скопировали с западных и советских систем.

Аналитики из Института изучения войны, комментируя появление в Украине этой бомбы, отмечали, что Силы обороны могут перенять тактику россиян по использованию КАБ. Она заключается в том, чтобы увеличивать дальность полета снаряда, с тем чтобы держать ценные самолеты подальше от зоны действия ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: