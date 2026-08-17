От Египта до Венгрии: 'Росатом' обвинили в умышленной халатности на объектах, – Politico

Технологии компании нарушают стандарты безопасности, пишет издание.

Государственную атомную компанию "Росатом", ведущую деятельность в Евросоюзе, обвиняют в нарушении стандартов безопасности. Технические проблемы виявлены на объекте в Египте, пишет Politico.

В конфиденциальном письме от 4 июня, адресованном руководителю "Росатома", Управление атомных электростанций Египта описывает выявленные дефекты, затрагивающие несколько реакторных блоков, а также нарушения культуры ядерной безопасности в ходе строительства первой в стране атомной электростанции Эль-Дабаа.

В письме также упоминается "умышленная халатность" со стороны одного из должностных лиц, задействованных в проекте. Кроме того, в документах описываются задержки строительства и инженерные проблемы, выявленные в результате собственных проверок проекта компанией "Росатом".

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С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году "Росатом" пытался убедить европейские правительства в том, что остается надежным и компетентным поставщиком на рынке атомной энергетики. Однако обвинения в нарушениях безопасности могут усилить существующие опасения в отношении деятельности контролируемой Кремлем компании в ЕС.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил в июле, что он ожидает завершения строительства всех четырех реакторов в Эль-Дабаа к 2030 году. Первый реакторный блок должен начать вырабатывать электроэнергию к 2028 году. Ядерное топливо на объект еще не доставлено.

Египетский проект "Росатома" будет использовать ту же технологию, которая лежит в основе венгерского проекта "Пакш II", поддерживаемого Кремлем и неоднократно вызывавшего напряженность между Будапештом и Европейской комиссией.

Корпорация, контролируемая Кремлем, также реализует проекты электростанций в Турции и Китае. Внутри ЕС под огнем критики оказалась Германия за одобрение в июле соглашения, которое позволит одной из дочерних компаний "Росатома" помочь в производстве ядерных топливных стержней для электростанции в Нижней Саксонии.

В чём обвиняют "Росатом"

После полного ввода в эксплуатацию комплекс Эль-Дабаа будет состоять из четырёх ядерных реакторных блоков российской конструкции. По имеющейся информации, незавершённые реакторные блоки уже имеют дефекты.

"Наблюдалось повторное выявление серьезных дефектов бетона, включая пустоты за металлической обшивкой на блоке 4, дефекты фундаментных плит блоков 1, 2 и 3, ремонт которых занял год, а также дефекты сотовой структуры в цилиндрической стене здания реактора на блоке 4", – говорится в документе.

Управление атомных электростанций Египта обвиняет "Росатом" в "вводящих в заблуждение методах" и "фиктивной работе". Россияне пытаются доказать, что строительство станции завершено более чем наполовину, "тогда как визуальный осмотр на месте ясно показывает, что основные здания ядерного острова все еще находятся на стадии подземного строительства".

Сообщается, что в "Росатоме" также царит непрофессиональная культура на рабочем месте. Работников ловили на работе с запрещёнными алкогольными напитками, они использовали поддельные пропуска и выдавали себя за других, чтобы получить несанкционированный доступ, а также сделали несколько фотографий и видео, снятых на строительной площадке, которые попали в социальные сети.

В письме упоминается серьезная авария на строительной площадке, в результате которой рабочий получил тяжёлый открытый перелом, а затем его тайно перевезли в частный автомобиль, а не в местную скорую помощь, что, по словам египетских властей, было сделано намеренно, чтобы скрыть инцидент.

Британские аналитики по вопросам обороны и безопасности ещё ранее предостерегали западные страны от ведения бизнеса с "Росатомом", ссылаясь на его тесные связи с российской разведкой и его роль в принудительном управлении оккупированной Запорожской атомной электростанцией в Украине с помощью военной силы.

Проект "Росатома" в Венгрии "Пакш II" – главные новости

В феврале в Венгрии началось строительство российской АЭС "Пакш II" при содействии бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Проект финансируется Кремлем за счет миллиардных кредитов Будапешту. В Greenpeace отмечают, что данная практика нарушает законодательство ЕС, а сам проект основан на дорогостоящей, устаревшей и рискованной технологии.

Правительство Венгрии недавно начало проверку "Пакш II", поставив под сомнение её высокую стоимость и связи с Путиным. Действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что "Пакш II" должна была заработать к 2024 году. Вместо этого Венгрия потратила примерно 2,8 миллиарда евро на объект, который он охарактеризовал как "не более чем склады и две большие бетонные ямы".

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