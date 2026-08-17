Этот народ может находиться под водой до 10 минут: учёные нашли объяснение

Учёные выяснили, что дело в особенности их организма.

Члены народа баджау, живущего в регионе Индонезии, Малайзии и Филиппин, на протяжении поколений находятся в тесной связи с морем, и многие из них ежедневно проводят часы под водой, занимаясь рыбной ловлей и собирательством. За долгое время их организм тоже приспособился к этому образу жизни, что дает им серьезное преимущество во фридайвинге.

Согласно исследованиям, одним из ключей к этому может быть более крупная, чем в среднем, селезенка баджау, пишет Hamuesgyemant. Народ баджау часто называют кочевниками моря. Уже почти тысячу лет они живут в окрестностях моря Сулу, традиционно в домах, поднятых на сваях, и в лодках-жилищах, которые обеспечивают прямой доступ к воде.

Небольшое жилище может вместить около пяти человек, тогда как в некоторых общинных постройках могут жить и до тридцати. Такое простое строение можно возвести примерно за три недели, а мобильный образ жизни раньше позволял семьям свободно странствовать по морю.

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Чем они занимаются

Центральная часть жизни баджау – рыбная ловля с гарпуном и сбор моллюсков, крабов, морских улиток, а также морских огурцов (трепангов). Свои лодки они тоже делают сами, а излишки улова обменивают на суше на другие товары. Они также покупают маниоку, из которой готовят традиционное блюдо. За неимением холодильника выловленную рыбу сушат на солнце, благодаря чему она может храниться неделями.

Их приспособленность к воде наблюдается и на биологическом уровне. Их селезенка в среднем может быть примерно в полтора раза больше, чем у членов соседнего народа салуан. Это имеет значение потому, что селезенка хранит эритроциты, а во время погружения, сокращаясь, может выбрасывать дополнительные эритроциты в кровоток, увеличивая кислородную емкость крови. Схожее явление наблюдается и у глубоко ныряющих тюленей.

Опытные ныряльщики баджау могут задерживать дыхание до десяти минут и значительную часть своего рабочего времени – в некоторых случаях до 60 процентов – проводить под водой.

Они используют традиционные деревянные плавательные очки и грузовой пояс, а их погружения могут превышать 70 метров. Дети обычно учатся плавать примерно к восьми годам или еще раньше, параллельно осваивая основы рыбной ловли и выживания в море.

Проблемы этого народа

Среди женщин баджау распространена и традиционная лицевая паста, известная под названием бурак или борак, изготавливаемая из куркумы и материалов, похожих на рисовую пудру, которую используют против солнечного излучения. Из-за косметической роли она популярна и среди незамужних женщин.

Однако их традиционный образ жизни становится все труднее поддерживать. Начиная с 1950-х годов современные государственные границы и малайзийское регулирование значительно ограничили их свободное передвижение. Многие баджау не имеют полноценного гражданства, что затрудняет и трудоустройство, и доступ к образованию.

В окрестностях Семпорны, расположенной в восточной части Малайзии, сегодня лишь несколько сотен семей продолжают вести традиционный морской образ жизни. Сокращающиеся ресурсы и ограничение на заготовку древесины, необходимой для ремонта лодок, также подталкивают их к оседлой жизни на суше.

Ранее УНИАН сообщал, что один народ в Амазонии живет без недель, месяцев и лет.

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