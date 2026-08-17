Военные США 'спалили' расположение баз на Ближнем Востоке через фитнес-приложение

Личный состав США публично раскрывал данные о своем местонахождении через приложение Strava.

Американские военные публично раскрывали геолокационные данные своего местонахождения на военных базах США на Ближнем Востоке при использовании фитнес-приложения Strava.

Как сообщает издание Stars And Stripes, такие случаи фиксировались даже спустя месяцы после того, как Центральное командование США ввело ограничения на раскрытие геолокационных данных во всем регионе.

В частности, пользователи фитнес-приложения Strava неоднократно записывали и публично делились подробностями своих тренировок на военных базах в нескольких странах зоны ответственности Центрального командования США.

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Информация в открытом доступе включала повторяющиеся маршруты и места тренировок. Со временем это раскрывало привычки пользователей фитнес-приложения в их физической активности. Некоторые детали содержали больше данных, чем просто время и местоположение, в том числе фотографии людей в армейской одежде для физической подготовки или в снаряжении военного образца.

Одна из спортивных активностей, указывавшая на местонахождение военных, включала фотографию из фитнес-зоны.

Ранее телеканал Sky News обнародовал результаты независимого расследования, в ходе которого было выявлено более 1,3 тысячи пользователей приложения Strava, которые публиковали данные о тысячах тренировок с военных объектов США на Ближнем Востоке.

В Центральном командовании США отказались отвечать на вопрос, распространяются ли ограничительные правила, запрещающие раскрытие геолокации, на использование приложения Strava, где данные о спортивной активности являются общедоступными. Также не последовало ответа на вопрос, привлекли ли военнослужащих к дисциплинарной ответственности за нарушение.

Как сообщал телеканал Sky News, общедоступные данные о тренировках могли раскрывать места сосредоточения персонала и аспекты их повседневной деятельности на тех участках, по которым позже Иран наносил удары.

Однако на данный момент не установлено, что Иран использовал приложение Strava для выбора целей.

Также известно, что военно-воздушная база в Иордании, откуда 16 июля были обнародованы данные о спортивной деятельности, на следующий день подверглась иранской атаке. Это нападение привело к гибели трех солдат США.

Что предшествовало

Как известно, приложением Strava пользуются велосипедисты, бегуны, лыжники и пловцы по всему миру. Еще в 2018 году сообщалось, что карта с данными с фитнес-трекеров раскрыла расположение военных баз США.

В 2024 году сообщалось, что с помощью спортивного приложения Strava удалось отследить передвижения сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, отвечающих за безопасность российского диктатора Владимира Путина.

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