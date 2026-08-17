Огурец существенно подорожал, а дыни – подешевели: какие цены на овощи и фрукты сейчас

За неделю выросла стоимость большинства овощей.

Оптовые цены на огурцы выросли как минимум в два раза на прошлой неделе. Овощ начали продавать в диапазоне 20–50 грн/кг против прежних 8–25 грн/кг, сообщают обозреватели портала EastFruit.

Диапазон цен на помидоры также расширился в сторону роста – с 30–40 до 30–60 грн/кг. Цветная капуста подорожала на 10 гривень – с 48–52 до 58–65 грн/кг.

За неделю подорожали также кабачок – с 20–27 до 23–30 грн/кг, баклажан – с 20–28 до 23–30 грн/кг и чеснок – с 45–130 до 70–150 грн/кг. Цена на молодую кукурузу снизилась в полтора раза – с 9–12 до 6–8 грн/шт.

Видео дня

Уменьшился разброс оптовых цен на картофель – с 9–28 до 12–20 грн/кг. Среди других овощей борщевого набора подешевели свекла – с 11–14 до 9–11 грн/кг и репчатый лук – с 20–25 до 17–20 грн/кг. А вот белокочанная капуста, напротив, подорожала – с 15–20 до 18–22 грн/кг.

Среди бахчевых на 3 гривни подешевела дыня – с 18–28 до 15–25 грн/кг, тогда как арбуз подорожал на оптовом рынке на 2 гривни – с 7–10 до 9–12 грн/кг. За неделю также подорожали голубика – с 140–180 до 170–210 грн/кг, груша – с 30–50 до 40–75 грн/кг и абрикос – с 40–75 до 55–80 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Что касается розничных цен, то на продуктовых ярмарках огурцы сильно подорожали. В то же время умеренно снизились цены на помидоры и ощутимо подешевел сладкий перец.

На столичных ярмарках начали активно предлагать херсонские арбузы. Цены на них существенно упали по сравнению с прошлым годом – до 19 грн/кг, в то время как в прошлом году они составляли 20–40 грн/кг. Продавцы объясняют это лучшим урожаем этого лета.

Вас также могут заинтересовать новости: