Индусы выходят в лидеры: мигранты из каких 'экзотических' стран уже работают в Украине

За шесть месяцев этого года гражданам Индии было выдано почти тысяча разрешений на работу в Украине.

В первом полугодии 2026 года больше всего разрешений на трудоустройство иностранцев в Украине получили граждане Индии, Узбекистана и Турции. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, которые имеются в распоряжении УНИАН.

За шесть месяцев 2026 года гражданам Индии выдали 933 разрешения на работу. Это самый высокий показатель среди всех стран. На втором месте оказался Узбекистан – 539 разрешений, а на третьем – Турция с 426 разрешениями.

Далее в рейтинге: Азербайджан – 401 разрешение; Бангладеш – 330; Пакистан – 330; Китай – 274; Армения – 198; Колумбия – 164; Туркменистан – 143. В то же время граждане России в первом полугодии 2026 года получили лишь 5 разрешений.

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Ещё несколько лет назад ситуация выглядела иначе. В 2020 году граждане Турции получили больше всего разрешений – 1741. В 2021 году их число выросло до 2480, и Турция заняла второе место, уступив лишь Индии, которая тогда установила рекорд в 3065 разрешений.

После начала полномасштабной войны количество разрешений резко сократилось. В 2022 году гражданам Турции выдали 591 разрешение, в 2023 году – 719, а в 2024 году – 947. Таким образом, в 2023 и 2024 годах турецкие граждане были лидерами по количеству выданных разрешений на трудоустройство среди иностранцев.

В 2025 году турки вновь возглавили рейтинг – 1070 разрешений. Но уже в первом полугодии 2026 года их обогнала Индия: 426 против 933 разрешений.

Динамика последних лет показывает ещё одну важную тенденцию. После резкого спада в начале полномасштабной войны количество разрешений вновь растёт. В первом полугодии 2026 года эти десять стран уже получили 3738 разрешений. Если такая динамика сохранится до конца года, этот год может стать рекордным по количеству разрешений на трудоустройство иностранцев за весь период полномасштабной войны.

В то же время до довоенных показателей рынка труда иностранцев Украине пока далеко, поскольку нынешние темпы остаются существенно ниже уровня 2021 года.

Отметим, что речь идет не об общем количестве всех иностранцев, находящихся в Украине, а именно о разрешениях на работу.

Трудовые мигранты в Украине – последние новости

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, академик, доктор экономических наук Элла Либанова сообщила, что в Украине из-за дефицита рабочей силы придется прибегнуть к привлечению трудовых мигрантов, поэтому государство должно проводить взвешенную и контролируемую миграционную политику.

Глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник рассказал, что Украина может стать привлекательной для трудовых мигрантов из Центральной Азии, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии, поскольку в этих регионах заработные платы ниже, а найти работу значительно сложнее.

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