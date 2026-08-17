Отношения Хейден Панеттьери и Владимира Кличко: большая любовь и разлука с единственной дочерью

На протяжении многих лет имя актрисы было тесно связано с Украиной и Владимиром Кличко, а ее дочь живёт со знаменитым боксером.

Смерть американской актрисы Хейден Панеттьери в 36 лет всколыхнула не только Голливуд. На протяжении многих лет ее имя было тесно связано с Украиной и Владимиром Кличко. Их история любви длилась почти десять лет, за это время пара успела расстаться, снова сойтись, обручиться и стать родителями дочери Каи-Евдокии.

После рождения ребенка жизнь Панеттьери изменилась. Актриса столкнулась с послеродовой депрессией, зависимостью и в конечном итоге отказалась от основной опеки над дочерью в пользу Кличко. УНИАН рассказывает о творческом и личном пути знаменитости.

Как началась история любви Кличко и Панеттьери

Хейден Панеттьери и Владимир Кличко познакомились в конце 2009 года на вечеринке общих друзей. Вскоре между ними завязались романтические отношения.

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Панеттьери поддерживала возлюбленного во время его боксерской карьеры и появлялась на его боях. Пара не скрывала своих чувств и постепенно стала одной из самых известных пар в светской жизни.

В 2011 году они неожиданно объявили о разрыве. В то же время окончательно поставить точку в отношениях не смогли. Спустя два года Кличко и Панеттьери снова были вместе, а в 2013 году объявили о помолвке.

Несмотря на значительную разницу в возрасте и росте – боксер был старше актрисы на 13 лет, а разница в росте составляла около 45 сантиметров – пара планировала свадьбу.

Рождение дочери

9 декабря 2014 года у Хейден Панеттьери и Владимира Кличко родилась дочь Кая-Евдокия.

Беременность протекала нелегко. Перед родами родителям сообщили о возможных проблемах со здоровьем ребенка, в частности подозревали микроцефалию. Девочка родилась путем кесарева сечения, а сама Панеттьери столкнулась с осложнениями после родов.

Вскоре актриса начала бороться с послеродовой депрессией.

В 2015 году она рассказывала в американском ток-шоу о своем состоянии и подчеркивала, что с послеродовой депрессией сталкиваются многие женщины.

Позже проблемы усугубились зависимостью от алкоголя и лекарств. В своих мемуарах Панеттьери откровенно описала, насколько сложным для нее был тот период.

"Шесть утра. А я пытаюсь напиться… Моя первая мысль утром была об алкоголе. Не о моем ребенке, не о моей работе и не об остальной части моей жизни. Мне нужно было выпить, чтобы функционировать в шесть утра, это был кошмар", – вспоминала актриса.

Когда дочери было всего четыре месяца, Панеттьери отправилась в реабилитационное учреждение. Ей удалось на время побороть зависимость, однако впоследствии возникли новые проблемы, и алкоголь снова вернулся в ее жизнь.

Почему дочь Кличко и Панеттьери осталась с отцом

Проблемы со здоровьем и зависимостью повлияли не только на карьеру Панеттьери, но и на ее личную жизнь.

В 2018 году Кличко и Панеттьери окончательно расстались. После этого встал вопрос о том, кто будет воспитывать их дочь. Основная опека над Каей перешла к Владимиру Кличко, а девочка переехала жить к отцу.

Панеттьери в мемуарах признавалась, что это решение стало одним из самых болезненных переживаний в ее жизни, пишет Parade.

"Моя дочь Кая живет со своим папой, Владимиром Кличко, с 2018 года. Не быть каждый день под одной крышей с ней – это самый болезненный опыт в моей жизни, и сложно описать все слои этих эмоций – среди них грусть, возмущение, гнев", – писала актриса в своих мемуарах.

В то же время она подчеркивала, что продолжала поддерживать связь с дочерью.

Какой выросла дочь Кличко и Панеттьери

Кая-Евдокия родилась в 2014 году, а сейчас ей 11 лет. Девочка живет с Владимиром Кличко.

Панеттьери рассказывала, что скучала из-за невозможности быть рядом с дочерью каждый день, однако они поддерживали связь. Актриса также говорила, что у Каи есть различные увлечения и она владеет несколькими языками.

Для Панеттьери материнство оставалось одной из самых важных тем в ее жизни. В то же время она не скрывала, что из-за зависимости и проблем после родов лишилась возможности воспитывать дочь так, как хотела.

Последние годы жизни Панеттьери

Несмотря на сложный период, Панеттьери пыталась вернуть контроль над собственной жизнью. Она проходила реабилитацию, работала над своим выздоровлением и вновь появлялась на экране.

В мае 2026 года актриса выпустила автобиографические мемуары "Это я: Расплата", в которых откровенно рассказала о детстве в шоу-бизнесе, зависимости, материнстве, насилии и пути к выздоровлению.

Ее карьера длилась около трех десятилетий. Панеттьери стала известна благодаря ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", а также снималась в фильмах "Воспитание Хелен", "Добивайся успеха: Все или ничего", "Крик 4" и "Крик 6".

16 августа 2026 года Хейден Панеттьери скончалась в возрасте 36 лет. Причина смерти пока официально не разглашается, а правоохранительные органы расследуют обстоятельства ее смерти.

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