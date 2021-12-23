5-я и 6-я партии с углем из США прибудут в Украину на этой неделе.

Компания ДТЭК приобрела дополнительные партии угля из США, увеличив законтрактованный объем поставок по морю почти в полтора раза до 620 тыс. т.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Компания договорилась о дополнительном девятом "Панамаксе". Импортируемое компанией топливо в придачу к собственной добыче на наших шахтах должно помочь нашим ТЭС нормально пройти отопительный сезон и поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Ранее контракты были подписаны на 7 партий импортного угля объемом около 450 тыс. т. Импорт 3 дополнительных судов с 200 тыс. т обусловлен сложной ситуацией с углем на государственных ТЭС.

ДТЭК уже получил 4 корабля с углем. 5-я и 6-я партии с углем прибудут в Украину на этой неделе.

"Уже завтра судно с 75 тыс. т угля, родом из Колумбии, прибывает в порт "Черноморск". Второе, с 72 тыс. т топлива из США, будет пришвартовано в порту "ТИС" на выходных", - сообщили в компании.

С начала декабря ДТЭК импортировал морем почти 200 тыс. т угля. Для стабильного прохождения отопительного сезона на сегодня компанией в целом законтрактовано более 1 млн т импортного топлива.

Также компания продолжает наращивать добычу украинского угля – только в ноябре на шахтах ДТЭК Энерго добыли почти 1,5 млн т угля марки "Г". За 11 месяцев шахтеры компании добыли более 15,2 млн т угля.