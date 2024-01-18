В "Укрэнерго" считают, что решение об отмене моратория перезрело.

За период полномасштабной войны, с конца февраля 2022 года, долги бытовых потребителей за электроэнергию выросли на 15 млрд грн. В течение прошлого года сумма долгов выросла примерно на 7,7 млрд грн. Об этом в комментарии для ExPro сообщил советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"Много это или мало? На мой взгляд, это очень много. Среди крупнейших должников – много областей, которых бы там не должно было быть", – указал чиновник.

По его словам, "рекордсменами" являются Киев и Киевская область, Днепропетровщина и Харьковщина.

Видео дня

Бойко также отметил, что решение об отмене моратория на отключение должников перезрело. Его необходимо было принять где-то 15 месяцев назад, когда Украина пережила шок первых месяцев войны, стабилизировала работу экономики, финансовой и банковской систем. Кроме того, РФ выгнали со значительной части территории.

Возврат отключений должников

Ранее УНИАН писал, что Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени) и задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко заявил, что начало отключений электроэнергии за долги планируют на конец января.

Вас также могут заинтересовать новости: