Сергей Коваленко отметил, что компания работает только в Киеве и Днепропетровской области.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко объяснил, что за долги не будут отключать от электросети всех подряд. Компания работает с частными клиентами в Киеве и на Днепропетровской области.

"Мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности. Сейчас таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области и их общий долг составляет более 600 миллионов гривень", - написал Коваленко в Facebook.

При этом он указал, что отключение "не будет одномоментно всем и внезапно".

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"Мы ежемесячно оповещаем клиентов о состоянии счета, все знают, есть ли у них долг или нет. Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней - оповещение от ОСР", - объяснил гендиректор Yasno.

Он посоветовал украинцам уточнить свои показания, а также передавать их корректно и ежемесячно оплачивать, чтобы избежать долгов. Также Коваленко напомнил, что можно оформить субсидию.

"Деньги пойдут в энергосистему. Атаки на инфраструктуру, особенно в восточной части Украины, никуда не делись, поэтому ремонты и масштабные восстановления - это наша реальность еще надолго. Поэтому пожалуйста, оплачивайте счета вовремя", - подытожил представитель компании.

Отключение света за долги - последние новости

9 января стало известно, что Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления услуг ЖКХ, начисления и взыскания неустойки и задолженности для населения в случае неуплаты.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отметил, что правительство приняло решение отменить мораторий, потому что увеличились неплатежи, а деньги нужны компаниям на восстановление энергетики после обстрелов.

Гннеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил, что первые отключения начнутся где-то 29 января.

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