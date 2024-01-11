В первую очередь планируют отключать за самые большие долги, которые накопились за большой период времени.

Начало отключений электроэнергии за долги планируют на конец января. Об этом завил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

"Первые отключения начнутся где-то 29 января", – отметил он.

По его словам, компания всеми методами, начиная с рассылки сообщений и заканчивая звонками, оповещает потребителей о долге и о необходимости его уплаты.

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"Что касается предупреждения как официального документа, то его рассылают за 10 дней до отключения, это первая стадия. У человека есть время, а за 5 дней еще Сети присылают свое письмо-предупреждение и у человека есть вот этих 10 дней для того, чтобы выйти из ситуации и заплатить долг", – рассказал он.

Коваленко подчеркнул, что происходит рейтингование должников от наивысшего по сумме долга, а второй критерий – это "глубина долга", то есть продолжительность периода неуплаты за электроэнергию.

Он подтвердил, что начнут с тех, кто имеет наибольшую задолженность и дольше всего не платит. После предупреждения через 10 дней происходит отключение, если долг не уплачен.

Однако должники, которые не имеют возможности уплаты, могут обратиться для заключения договора-рассрочки, который предусматривает установление графика погашения долга для конкретного человека.

Если же свет выключат, то для восстановления электроснабжения нужно оплатить долг, а также рассчитаться за подключение. В таком случае в течение 5 дней абонент будет подключен.

Отключение света за долги

Как сообщал УНИАН, 9 января стало известно, что Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени) и задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отметил, что правительство приняло решение отменить мораторий на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за того, что увеличились неплатежи. Деньги нужны компаниям на восстановление энергетики после обстрелов. Поэтому правительство приняло такое решение.

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