Стратегия компании предусматривает привлечение соинвесторов в добычу газа в Украине.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует инвестировать 20-25 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет в добычу газа в Украине.

Читайте такжеКабмин установил предельную цену на газ для религиозных организацийОб этом сообщил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер в ходе презентации бизнес-стратегии компании.

"В течение следующих 5 лет наш бизнес-план предусматривает, что в добычу мы инвестируем более 7 миллиардов долларов, и также мы ожидаем, что после этого, в следующие 5 лет, мы удвоим эту сумму", - сказал Ватерландер, добавив, что данная стратегия предусматривает привлечение соинвесторов в добычу газа в Украине, так как сегодня у компании недостаточно средств для реализации данного плана.

Также он отметил, что с каждым годом в течение ближайших 10 лет "Нафтогаз" будет наращивать инвестиции в новые месторождения и сокращать в уже разведанные.

Что этому предшествовало

"Нафтогаз Украины" в 2020 году сократил добычу газа на 1%, по сравнению с 2019 годом, до 13,45 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Автор: Игорь Орел