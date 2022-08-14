Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики.

Действия российских оккупантов на ЗАЭС могут развиваться по двум сценариям, каждый из которых является крайне опасным.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на инженера станции.

"Наиболее вероятный сценарий на ЗАЭС - это уничтожение всех линий подачи напряжения от ЗАЭС. Если станция не может выдать мощность - она останавливается. Но мы не можем просто выключить станцию. Нужно очень много энергии, чтобы питать насосы для охлаждения реактора. Это первый сценарий", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, инженер не исключает, что оккупанты могут взорвать машинный зал.

"Второй сценарий: они могут взорвать машинный зал на работающем энергоблоке. Технически мы полностью готовы к этой нештатной ситуации. Мы знаем, что делать", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он отметил, что ситуация опасна уже потому, что речь идет о ядерном топливе.

"Ядерное топливо - всегда горячее. Даже если оно отработано, в нем есть распадающиеся элементы, и поэтому всегда есть энерговыделение. Если не отводить тепло от ядерного топлива, оно перегревается. Когда топливо перегревается, то оно расширяется, как и любой материал при нагревании. Твелы, в которых оно находится, трескаются. В воду и атмосферу выходит довольно много радиоактивных газов. Это тот самый радиоактивный йод. Кроме газов, в воду попадают остатки отработанного топлива и куча радиоактивных изотопов различных металлов с очень длинным периодом полураспада", - подчеркнул эксперт.

В то же время эксперт отметил, что в случае катастрофы мировое сообщество не сможет помочь Украине.

"Помощи от мира в этой ситуации нет. Каждый год к нам приезжают миссии МАГАТЭ и других международных организаций по атомной энергетике. Но когда случилось такое, они все стоят в стороне. Максимум, что мы слышим, - это слова о "глубокой обеспокоенности", - подчеркнул эксперт.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

За данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

При этом отмечается, что несмотря на провокации оккупантов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

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