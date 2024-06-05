В июне методика отключений света должна измениться, а неравномерность отключений урегулирована.

В Киеве в среднем в два-три раза большая продолжительность отключений света по сравнению с другими регионами из-за наличия в столице огромной критической инфраструктуры, которая работает на всю Украину. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Это киевская энергетическая аномалия. В Киеве в среднем в два-три раза больше продолжительность отключений света, чем по Украине. А почему так происходит, потому что та методика, которая существовала и сейчас пока утверждена в приказах Минэнерго, не учитывает огромную критическую инфраструктуру, которая работает в Киеве не на киевлян, а на всю страну. Но она отбирает лимиты именно у киевлян", - пояснил он.

По его словам, в результате этого во многих регионах, когда отключения по два часа, в Киеве может быть по 8-10 часов.

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Омельченко также отметил, что недавно вышло постановление правительства, которое предусматривает изменить этот порядок дел и урегулировать неравномерность. Данное постановление должно действовать с 24 июня.

"Я думаю, что все же будет достигнута справедливость, потому что дискриминация киевлян в этих условиях очень неправильная. Мы же видим, что Киев на сегодня единственный город, где вчера мы стояли на грани отключения критической инфраструктуры. Это абсолютно дикость", - сказал эксперт.

Ситуация в энергетике - что известно

Народный депутат и член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк предупредил украинцев, что следующей зимой возможны отключения света по 10 часов в сутки .

Во вторник, 4 июня 2024 года, в Украине была самая сложная ситуация с энергоснабжением за несколько последних дней.

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