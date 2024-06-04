Украинцев призвали помнить о дефиците, когда они включают кондиционеры.

Во вторник, 4 июня 2024 года, в Украине была самая сложная ситуация с энергоснабжением за несколько последних дней. Об этом сообщил директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко.

"Завтра снова с ограничениями целый день. Если будем превышать их, то и с экстренными отключениями тоже. Я понимаю, что на улице жарко. Но история такова, что уже даже поставки в объекты критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться. Об этом говорит "Укрэнерго", – написал он в Facebook.

Коваленко также обратился к украинцам. Он призвал людей думать об этом "в следующий раз, когда будете включать кондиционер".

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Отключение света в Украине

В среду, 5 июня 2024 года, в Украине в течение суток прогнозируется дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" сообщило, что потребление электроэнергии будут действовать для всех областей страны с 00:00 до 24:00.

Ситуация в энергосистеме Украины

С конца марта и до начала мая 2024 года в результате российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры было уничтожено более 8 ГВт мощностей. Как отметил эксперт по энергетике Украинского института будущего в Киеве, старший научный сотрудник Института Кеннана в Вашингтоне Андриан Прокип, речь идет почти о половине пикового зимнего потребления.

В то же время член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк предупредил украинцев, что следующей зимой возможны отключения света по 10 часов в сутки.

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