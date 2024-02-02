Это также повлияет на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров.

В 2024 году стоимость топлива в Украине вырастет на 13,2%. Рост в первую очередь будет обусловлен ожидаемым повышением цен на нефть весной этого года. Об этом свидетельствуют данные инфляционного отчета Национального банка Украины за январь 2024 года.

"Снижение мировых цен на нефть в 2023 году способствовало замедлению роста цен на топливо. Однако их ожидаемое повышение весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько быстрое подорожание горючего в этом году",– считают в НБУ.

Также отмечается, что это будет иметь косвенное проинфляционное влияние и на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров. В дальнейшем стоимость горючего стабилизируется благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть.

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До того в Нацбанке подчеркнули, что снижение мировых цен на нефть в конце года почти нивелировало эффект от возвращения налогообложения горючего, действовавшего до вторжения.

Цены на топливо

УНИАН писал, что за неделю с 19-го по 26 января средняя цена на автогаз в Украине уменьшилась на 30 копеек, до 27,60 грн за литр. Самая низкая цена на газ – 25,90 грн за литр-зафиксирована в Тернопольской сети Green Wave, которая в течение недели сбросила 50 копеек на литре.

Причем в Украине снова запретили продажу некоторых видов горючего. Кабинет Министров Украины возобновил действие требований по качеству горючего не ниже экологического стандарта "Евро-5". Отныне топливо стандартов "Евро-3" и "Евро-4" продавать запрещено.

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