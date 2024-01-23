В частности, восстановлены требования директив ЕС о запрете продажи этилированного бензина.

Кабинет Министров Украины возобновил действие требований по качеству горючего не ниже экологического стандарта "Евро-5". Отныне топливо стандартов "Евро-3" и "Евро-4" продавать запрещено.

"Внесены изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовым и котельным топливам, в частности, в части восстановления действия требований по качеству горючего на уровне не ниже "Евро-5", – заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также были восстановлены требования директив ЕС о запрете продажи этилированного бензина и установлении требований на топливо, используемое в дорожных транспортных средствах и недорожной подвижной технике (включая суда внутреннего плавания), сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и рекреационных судах.

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Ситуация с горючим в Украине

В марте 2022 года Кабмин временно разрешил оборот топлива экологических стандартов "Евро-3" и "Евро-4". Это решение было принято для обеспечения дополнительного ресурса топлива в стране, в частности, для Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, на украинских АЗС стало больше контрафакта. К ситуации приложили руку, в частности, маленькие нефтеперерабатывающие заводы, которые не имели достаточного контроля за качеством горючего. Учитывая это народные депутаты еще в 2023 году хотели создать условия, чтобы все маленькие НПЗ в Украине не имели возможности работать.

Что касается цен, то средняя цена за литр бензина А-95 по стране сейчас составляет 50,96 грн.

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