Поставки российского ДТ в Турцию выросли на 48%.

На прошлой неделе объемы поступления российского дизтоплива и газойля в турецкие порты выросли с 251 тыс. тонн до 372 тыс. тонн. Кроме того, Россия была единственным поставщиком дизтоплива и газойля в Турцию, следует из данных Консалтинговой группы "А-95".

Бразилия, Турция и Ливия стали крупнейшими получателями российских газойлов и дизельного топлива за неделю 8-14 января. На эти страны приходится 71% поставок. Всего за эту неделю в порты других стран поступил 1 млн тонн российских газойлов и дизельного топлива, что на 13% больше, чем на предыдущей неделе.

В частности, Россия стала единственным поставщиком дизтоплива и газойля в Турцию. Из российских портов в турецкие поступило 372 тысяч тонн дизтоплива.

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Бразилия, несмотря на падение отгрузок российского дизельного топлива на 17% до 247 тысяч тонн, осталась одним из крупнейших его покупателей. На прошлой неделе Россия была единственным поставщиком дизельного топлива в Бразилию.

Среди тех, кто аномально увеличил количество поступлений российского ресурса стала Гана. Эта страна за неделю получила из России 96 тысяч тонн дизельного топлива и газойля, что втрое больше, чем за неделю до того (+309%).

Ситуация с российским горючим

В июле 2022 года страны "Большой семерки" заключили соглашение об установлении ценового потолка на российскую нефть. Совет ЕС принял решение об установлении максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов США за баррель. Решение вступило в силу 5 декабря 2022 года.

В июле 2023 года российская нефть превысила ценовой потолок, из-за чего Россия получила рекордную за 8 месяцев прибыль от экспорта нефти - 15,3 млрд долларов.

В мае 2023 года стало известно, что российское топливо до сих пор попадает в Украину и Европу. Нефтепродукты попадают в Европу как топливо, изготовленное не в России, а в других странах.

Учитывая нарушение ценового лимита на российскую нефть в 12-м пакете санкций против России Совет ЕС принял более жесткие правила для борьбы с ценовым обходом.

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