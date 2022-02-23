Средняя цена по стране бензина А-95 составила 35,48 гривни за литр.

Розничные сети АЗС с 22 по 23 февраля повысили цены на бензин и дизель в среднем на 41 копейку за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет enkorr.

Так, средняя цена по стране бензина А-92 составила 34,58 грн/л, бензина А-95 - 35,48 грн/л, дизельного топлива - 34,65 грн/л.

В частности, на станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 0,10 грн/л: бензин А-92 - до 35,69 грн/л, бензин А-95 - до 36,29 грн/л, дизтопливо - до 35,59 грн/л.

Бензины в сети AMIC подорожали на 0,19 грн/л, дизтопливо - на 0,06 грн/л.

На "БРСМ" топливо подорожало на 0,24 грн/л, бензин марки А-92 и А-95 - до 32,82 и 33,82 грн/л соответственно, дизельное топливо - до 32,04 грн/л.

Сети Motto, Prime, Mango, "Кворум" и другие повысили цены на топливо в пределах 0,26-1,00 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. - в целом 1540 станций) вчера, 22 февраля, после обеда повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 33,95 грн/л, А-95 - до 34,95 грн/л и ДТ - до 34,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 34 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо - до 35,00 и 34,00 грн/л.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский анонсировал программу экономического патриотизма, которая предусматривает снижение НДС на горючее.

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