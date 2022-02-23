Сейчас полностью остановлены операции по экспорту и импорту электроэнергии из других стран.

Украина временно остановила импорт электроэнергии из Беларуси, поскольку готовится к работе энергосистемы в изолированном режиме.

Об этом свидетельствуют данные оператора объединенной энергосистемы Украины-госкомпании НЭК "Укрэнерго".

Согласно информации на сайте компании, сейчас полностью остановлены операции по экспорту и импорту электроэнергии из других стран.

Это происходит планово, из-за того, что с 24 по 26 февраля пройдет первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме.

Как сообщал УНИАН, оператор Объединенной энергосистемы Украины - НЭК "Укрэнерго" - объявил о проведении испытания работы энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме в конце февраля.

Работа в изолированном режиме – это испытание, которое проводится в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Испытание должно проводиться в два этапа: в зимний и летний периоды.

Испытания в изолированном режиме и будущая синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирований станут основой для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина технически готова полностью объединиться с энергосистемой Европы и тем самым отсоединиться от России и Беларуси в 2023 году.

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