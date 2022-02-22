В рамках программы должен снизиться НДС на бензин и дизель.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу экономического патриотизма, в рамках которой будут снижены некоторые налоги.

Об этом он заявил в своем обращении к украинцам.

"Мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей", - сказал президент.

Речь идет об уменьшении налоговой нагрузки на бизнес и ограничении проверок.

"Это стимулы для привлечения средств населения в банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель, что уменьшит цены на заправках. Наша цель - обретение экономической независимости, особенно в энергетике", - сказал он.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам на фоне новостей о полномасштабном вторжении РФ.

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