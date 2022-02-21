В частности, в сети Marshal цены выросли на 50-60 копеек на все виды топлива.

Украинские сети АЗС за выходные с 18 по 21 февраля повысили цены на бензин и дизель.

Об этом сообщает enkorr, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Так, на станциях сети KLO бензины подорожали на 20 коп./ л, ДТ - на 10 коп./л. Цена на А-92 увеличилась до 35,49 грн/л, на А-95 - до 36,09 грн/л, на ДТ - до 35,39 грн/л.

В сети Shell бензины подорожали на 73-80 коп./л: бензин А-92 - до 35,99 грн/л, бензин А-95 - до 36,75 грн/л, цена на ДТ выросла на 55 коп./л - до 36,07 грн/л.

В сети Marshal цены выросли на 50-60 коп./л на все виды горючего.

Сети Motto, Татнефть-АЗС-Украина, Prime, ZOG повысили цены на топливо в пределах 0,8-1 грн/л.

При этом в сети Chipo бензины подешевели на 23 коп./л: бензин А-92 - до 33,84 грн/л, бензин А-95 - до 34,51 грн/л, цена ДТ снизилась на 4 коп./л - до 33,50 грн/л.

Отмечается, что рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива 15 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

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