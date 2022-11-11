За последние пять недель оккупанты обстреляли десятки подстанций "Укрэнерго", более 10 объектов генерации, некоторые из них – по несколько раз.

Украине для восстановления объектов энергетики, которые в течение последних недель обстреливают российские оккупанты, необходимо минимум 7,5 миллиарда гривень.

Как заявил во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, за последние пять недель оккупанты обстреляли десятки подстанций "Укрэнерго", более 10 объектов генерации, некоторые из них – по несколько раз.

"На восстановление генерации поврежденных ТЭЦ и ТЭС нужно более 2,5 млрд грн, на приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии, по самым скромным подсчетам, следует направить около 5 млрд грн", – сказал он.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты поразили более 400 объектов электро - и теплоснабжения в Украине.

"За время полномасштабной войны поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения. В большинстве случаев это котельные. Больше всего - в Харьковской, Киевской, Донецкой областях. Террористы также вывели из строя ряд энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Быстрыми темпами пытаемся все восстановить. Работа идет 24/7", - сказал он.

Удары России по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия атаковала ракетами и дронами ряд областей Украины. В результате массированного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов, 9 ракет попало в объекты критической инфраструктуры. Были повреждены и объекты энергетики в Киеве. 17 октября Россия вновь нанесла удар дронами-камикадзе, в частности, по энергетическим объектам Киева.

31 октября утром российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушным силам ВСУ удалось сбить 44 из 50 вражеских ракет. Но из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, в результате чего в столице возникли проблемы с водо- и энергоснабжением.

После нанесенных 10, 22 и 31 октября россиянами массированных ракетных атак по украинской энергетической инфраструктуре, по оценкам экспертов, в стране разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электроэнергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать использование мощных электроприборов.