Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Российские оккупанты во время массированного обстрела Украины повредили 18 объектов, большинство из которых являются энергетическими.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Последствия могли быть гораздо хуже. Но, благодаря героической и профессиональной работе ПВО, из более 50-ти выпущенных по нашей территории ракет сбиты 44. Спасибо бойцам, которые защищают наше небо. Также спасибо энергетикам, которые в эти минуты ликвидируют последствия российских атак. Ремонтные бригады работают на полную мощность", - написал он.

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По его словам, на Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях продолжаются локальные аварийные отключения.

"Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть. Будем едины и солидарны в энергосбережении!", - призвал глава правительства.

Ракетная атака на Украину: детали

Сегодня утром российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушным силам ВСУ удалось сбить 44 из 50 вражеских ракет.

В офисе президента сообщили, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии в Украине.

В Киеве после утренних вражеских ударов 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения, без света – 350 тысяч квартир киевлян.

В Харькове удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.

В Днепре и Павлограде российские захватчики обстреляли энергетические объекты: в результате обстрелов есть серьезные разрушения.

Оккупанты нанесли ракетный удар по одному из энергетических объектов Светловодска Кировоградской области.