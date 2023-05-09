Иск связан с прекращением агрессором поставок газа в Италию после вторжения на Украину.

Итальянская энергетическая компания Eni SpA начала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома" в связи с прекращением агрессором поставок газа в Италию после вторжения на Украину.

Как заявил генеральный директор Eni Клаудио Декальци, по состоянию на 29 апреля потоки российского газа в Италию упали почти до нуля, при том, что "Газпром" начал сокращать поставки еще в июне 2022 года, собщает Bloomberg.

"Снижения, применяемые "Газпром экспортом", подлежат конфиденциальному арбитражному разбирательству. Контракты с "Газпром экспортом" остаются в силе", — заявил итальянский энергетический гигант.

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Итальянская компания стремится полностью заменить российские объемы газа к 2025 году, используя отношения с такими странами-производителями, как Алжир, Египет, Мозамбик, Конго и Катар. Италия импортировала около 40% своего газа из России до вторжения в Украину.

Иски против "Газпрома"

В конце ноября 2022 года иск против "Газпрома" подал крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper. Uniper понесла $12,3 млрд убытков из-за замены российских поставок, прекратившихся с конца августа.

5 декабря 2022 года немецкий энергогигант подал иск против "Газпрома". Немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома" из-за недопоставки газа.

14 декабря 2022 года Молдова заявила о том, что подает в суд на российский "Газпром" за провоцирование энергетического кризиса и игнорирование обязательств.

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