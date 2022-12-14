Молдова подает в суд на российский "Газпром" за провоцирование энергетического кризиса и игнорирование обязательств.
Как заявил в интервью "Немецкой волне" министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну, молдавские юристы уже готовят иск.
"Мы вынуждены закупать газ и электроэнергию на международном рынке. И мы готовимся подать в суд на концерн за невыполнение контракта. Также мы будем требовать компенсации убытков, потому что по их вине мы вынуждены перенаправлять средства, брать кредиты… Они просто игнорируют свои обязательства и должны заплатить за это", – подчеркнул Спыну.
"Если вы спросите меня, что еще может сделать "Газпром", то я не смогу ответить. Они перекрыли газ болгарам, итальянцам, немцам, в Украину, отключили Польшу и Финляндию", – объяснил Спыну.
Комментируя недовольство РФ тем, что Молдова хранит часть закупленного газа в Украине, Спыну сказал: "Мы можем хранить купленный газ где угодно. Не Путину нам указывать".
Война в Украине и иски против "Газпрома":
28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.
1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращают из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок.
1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.
22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.
28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.
В конце ноября 2022 года иск против "Газпрома" подал крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper. Uniper понесла $12,3 млрд убытков из-за замены российских поставок, прекратившихся с конца августа, напоминают в агентстве.
5 декабря 2022 года немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома" из-за недопоставки газа.
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