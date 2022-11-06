Отмечается, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

В "Укрэнерго" рассказали, в каких областях сегодня будут почасовые отключения света.

Как сообщается в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго", во время действия почасовых графиков отключений найти информацию о них можно на сайте, в личном кабинете или в соцсетях оператора системы распределения (облэнерго).

"Сегодня, 6 ноября, диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Введены в действие графики почасовых отключений (ГПО)", - говорится в сообщении.

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Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

"Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Просим понимания и поддержки", - отметили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 ноября, из-за увеличения потребления электроэнергии НЭК "Укрэнерго" временно прекратило действие графиков почасовых отключений в Киеве и семи областях и применила аварийные ограничения электроснабжения.

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