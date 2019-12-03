Партнер Энергоатома – компания Holtec достигла новых успехов в совершенствовании технологий обращения с ОЯТ

Партнер НАЭК «Энергоатом» по проекту строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива с украинских АЭС – компания Holtec International (США) достигла новых успехов в совершенствовании собственных технологий транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Holtec International.

В Holtec отмечают, что в рамках проекта «Гепард» (Cheetah - англ.), который компания начала в 2004 году для повышения безопасности во всех аспектах обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ), выполнены новые этапы работ. «По проекту «Гепард» уже внедрен ряд трансформационных технологий, таких как подземное хранилище канистр для ОЯТ, двустенная канистра и принудительная газовая сушка, благодаря которым практика хранения стала еще более эффективной. При этом упомянутые выше системы для хранения со временем становятся еще более безопасными, обеспечивая исчезающее малое радиоактивное излучение. Благодаря технологиям, рожденным в проекте «Cheetah», уже отмечено несколько существенных достижений, таких как возможность сохранять погруженное в воду топливо с Чернобыльской АЭС по западным стандартам безопасности и строительство хранилища сухого типа на выведенной из эксплуатации АЭС Гумбольдт-Бей (Humboldt Bay Power Plant, PG & E), которая не имела ни соответствующей строительной конструкции, ни оборудования. Еще одним из достижений в проекте «Гепард», которым можно гордиться, есть изобретение материала «METAMIC-HT», который имеет исключительное сочетание тепломеханических свойств и способности поглощать нейтроны. «METAMIC-HT», изобретенный компанией Holtec, является продуктом нанотехнологий и используется в многочисленных контейнерах и канистрах Holtec», – отмечается в пресс-релизе.

Holtec с удовольствием сообщает о готовности к эксплуатации очередной партии продукции, изготовленной с использованием технологий проекта «Гепард». «Среди нового оборудования выдающимся поступлением является «корзина» двойного назначения (для хранения и транспортировки ОЯТ) большой емкости (31 топливная сборка) и высокой тепловой нагрузки (38 киловатт) для топлива реакторов типа ВВЭР российского производства. Эту самую совершенную в мире «корзину» с топливом для ВВЭР-1000, а также «корзину» вместимостью 85 сборок для хранения топлива небольших реакторов типа ВВЭР-440, устанавливают в высоконадежные двустенные многоцелевые контейнеры. Эти контейнеры (МЦК-31 и МЦК-85) станут для Украины надежным средством для транспортировки отработанного топлива девяти реакторов украинских АЭС в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Введение ЦХОЯТ в эксплуатацию запланировано на 2020 год, это хранилище спроектировано компанией Holtec. Все многоцелевые контейнеры, которые Holtec поставляет в Украину, соответствуют требованиям МАГАТЭ и Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) и сертифицированы для транспортировки Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ сделает Украину мировым лидером в долгосрочном хранении отработанного ядерного топлива вне площадок АЭС», – подчеркивают в американской компании.

В своем пресс-релизе Holtec приводит комментарий президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского, которого в компании называют архитектором программы централизованного хранения ОЯТ в Украине: «Мы в восторге от того, что находимся в авангарде стран, которые преодолели проблему обращения с отработанным ядерным топливом. Для Украины Централизованное хранилище означает около 200 миллионов долларов США, которые не надо будет каждый год платить за хранение нашего топлива в Российской Федерации. Украина будет на 200 миллионов долларов богаче ежегодно благодаря проекту ЦХОЯТ. Мы благодарим Holtec за предоставленные нам новейшие технологии для хранения топлива».

В сообщении также отмечается, что генеральный директор компании «Holtec Ukraine» Сергей Тараканов уверяет: «Украина и в дальнейшем будет получать самые последние технологии и разработки Holtec в сфере хранения ядерного топлива. У руководства Holtec есть устойчивое желание поддерживать Украину и большое чувство солидарности с нашей страной на пути выполнения ядерных проектов».

Кроме того, Holtec сообщает о внедрении Версии E контейнера HI-STORM FW, которая еще более устойчива к заполнению водой, чем предыдущая модель, и может быть оснащена дополнительным экранированием для уменьшения дозы излучения до незначительных показателей.

«Еще один заметный образец нового оборудования - это HI-TRAN 300, наш контейнерный транспортер на 300 тонн полезного груза, который способен делать полный разворот на месте и сертифицирован для перевозки новых массивных HI-STORM при уклоне до 10%, транспортер остается стабильным даже при условии сильнейшего землетрясения, предусмотренного на любой промышленной площадке заказчика Holtec. HI-TRAN 300 спроектирован Подразделением ядерной энергетики, и его сейчас строит Подразделение перспективных технологий (г. Кэмден, штат Нью-Джерси). Ожидается, что первый HI-TRAN 300 поступит в эксплуатацию в первом квартале 2020 г.», – говорится в пресс-релизе.

В Holtec выражают надежду, что к середине 2020 года компания будет готова рассказать о новых технологиях, предусмотренных проектом «Гепард», цель которых – значительное сокращение общих расходов Департамента энергетики США на транспортировку отработанного ядерного топлива к централизованному промежуточному хранилищу страны. «В частности это «HI-STORE», а также модуль по усиленной сушке МЦК, что еще больше ускорит сушку контейнеров. Группу проекта «Гепард» сейчас возглавляет Майкл Уильямс, наш Директор служб зарубежных площадок, который перед этим много лет работал в компании Orano (бывшая Areva). Под умелым лидерством Майкла продолжается бешеный забег «Гепарда», – заключают авторы пресс-релиза.

Справка. Из-за отсутствия собственного централизованного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить до 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) на территории России. Контракт на строительство ЦХОЯТ между Энергоатомом и победителем соответствующего тендера компанией Holtec International был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году, а строительные работы на площадке ЦХОЯТ, расположенной в зоне отчуждения ЧАЭС, начались в ноябре 2017 года. Генеральный подрядчик по строительству – компания «БК «УКРБУДМОНТАЖ». Срок ввода в эксплуатацию 1-го пускового комплекса запланирован на 2020 год. ЦХОЯТ станет автономной ядерной установкой, которая обеспечит длительное хранение (100 лет) ОЯТ с действующих энергоблоков РАЭС, ЮУАЭС и ХАЭС. Для хранения ОЯТ будет использоваться технология поверхностного «сухого» хранения с применением двухбарьерной системы изоляции ОЯТ от окружающей среды, что обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа. Проектная вместимость ЦХОЯТ составит 458 контейнеров HI-STORM, которые смогут вместить в себя 16 529 отработанных топливных сборок.