Пинзеник стал представителем государства в набсовете «Магистральных газопроводов Украины»

Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Виктора Пинзеника на должность представителя государства в состав наблюдательного совета ПАО «Магистральные газопроводы Украины».

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Соответствующее распоряжение от 14 августа 2019 №654-р опубликовано на правительственном портале.

«Согласовать кандидатуру Пинзеника в качестве представителя от государства на должность члена наблюдательного совета публичного акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины», - говорится в документе.

Как отмечается, правительственное решение направлено на обеспечение эффективного корпоративного управления ОАО «Магистральные газопроводы Украины» в интересах общества.

Кандидатура представителя государства была одобрена Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий. В его состав входили представители министерств и международных организаций ЕБРР, МВФ и МФК.

Виктор Пинзеник - министр финансов и вице-премьер нескольких правительств Украины (последний раз должность министра финансов занимал с 18 декабря 2007 до 17 февраля 2009), народный депутат Украины I, II, III, IV, VI, VII, VII созывов.