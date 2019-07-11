Кабмин требует от "Нафтогаза" снижения цен на газ еще на 650 гривень

Речь идет о цене без учета НДС и тарифов на транспортировку и поставку потребителям.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в соответствии с поручением премьер-министра Владимира Гройсмана обязана в июле снизить цену газа для населения еще на 650 гривень за тысячу кубических метров - до 4905 гривень без учета НДС и тарифов на транспортировку и поставку потребителям.

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Как сообщает пресс-служба правительства, именно эта цена оказалась самой низкой на четырех основных площадках (Минэкономразвития, Украинская энергетическая биржа, режим спецобязательств и "Нафтогаз"), по которым нацкомпания должна устанавливать цену на голубое топливо для населения согласно правительственному постановлению №293.

"Самой низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 гривень за тысячу кубических метров, что меньше на 650 гривень, чем цена в июне – 5554 гривень", - сказано в сообщении.

В Кабмине добавили, что цена импортного газа, закупаемого Минэкономразвития в июле, составила 5161 гривню за тысячу кубометров без НДС. Данный показатель для "Нафтогаза" и ПСО составил соответственно 5017 и 7185 гривень соответственно.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Кабинет министров Украины принял постановление №293, которым разрешил Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" устанавливать цену на газ для населения ниже предельной цены в 8,55 гривни за кубический метр.