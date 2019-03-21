Жители Донецкой и Луганской областей могут остаться без воды - Бабий

С 1 апреля госкомпания "Укринтерэнерго" прекратит поставки электроэнергии потребителям, получавшим электроэнергию по договору с поставщиком последней надежды.

Начиная с 1 апреля, миллионы жителей Донецкой и Луганской области могут остаться без воды из-за необеспечения перехода местных водоканалов на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию.

Об этом заявила на брифинге в Верховной Раде председатель рабочей группы по вопросам тарифной политики Ольга Бабий.

Специалист обвиняет в этом Кабмин и Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Для того, чтобы все поняли, что может произойти с 1 апреля. К сожалению, жители Донецкой области, которые потребляют воду в "Воды Донбасса", жители еще многих областей Украины, это около миллиона потребителей, 1 апреля откроют свой кран и, к сожалению, не увидят там воды. Почему это произойдет? Это произойдет потому, что с 1 января в Украине вступил в силу очень хороший по идее закон о свободном рынке электроэнергии. Но Национальная комиссия (НКРЭКУ - ред.) и Кабинет министров не обеспечили для предприятий, подающих воду, переход на эти новые условия", - утверждает Бабий.

С 1 апреля госкомпания "Укринтерэнерго" прекратит поставки электроэнергии потребителям, получавшим электроэнергию по договору с поставщиком последней надежды. Среди компаний, которым будет отключена электроэнергия, объекты критической инфраструктуры, в частности - водоканалы. Наиболее проблемные из них - "Вода Донбасса" и "Лисичанскводоканал", которые поставляют воду жителям Донецкой и Луганской областей.

"Укринтерэнерго" сообщил письмом оператору системы распределения электроэнергии об окончании 31 марта действия договора с госпредприятием "Вода Донбасса". В результате "Вода Донбасса" 1 апреля будет отключено от электроэнергии и не сможет выполнять функции по поставке воды жителям Донецкой области.

Ольга Бабий призывает СНБОУ и Кабмин к безотлагательному решению проблемы. "Срочно в связи с ситуацией национальной угрозы, а именно безопасности жизни людей Донецкой области, должен быть созван Совет национальной безопасности. Совет национальной безопасности должен сформировать с Кабмином совместно алгоритм, каким образом будет поставляться электроэнергия с 1 апреля тем предприятиям критической инфраструктуры, потребляющих электроэнергию в "Укринтерэнерго", - считает Бабий.

Напомним, Кабинет Министров в декабре 2018 назначил "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды" на всей территории Украины. Компании, которые остались без поставщика на новом рынке, согласно ст. 64 закона "О рынке электроэнергии", автоматически стали клиентами поставщика "последней надежды". Основными получателями электроэнергии от поставщика "последней надежды" стали те предприятия, с которыми отказались заключать договоры другие поставщики. Основные причины отказа - неплатежеспособность потребителей.