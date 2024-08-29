Гибридные автомобили потребляют как топливо, так и заряд электроаккумулятора.

Гибридные авто, которые сочетают высокие экологические показатели с низкими эксплуатационными расходами, быстро набирают популярность в мире. Список лучших новых гибридов на рынке 2024 года опубликовало британское издание Autocar.

По мнению экспертов, десятка лучших моделей выглядит так:

BMW 550e;

Mercedes-Benz C300e;

BMW 230e Active Tourer;

Toyota Corolla 2.0 Hybrid; Toyota Corolla 2.0 Hybrid;

Honda Civic e:HEV Sport;

Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid; Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;

Volvo V60 T6 Recharge; Volvo V60 T6 Recharge;

Toyota C-HR Plug-in Hybrid;

Mercedes-Benz CLA 250e;

Peugeot 408 Hybrid 136.

Специалисты обратили внимание не только на преимущества этих авто, но и на недостатки. Так, при всех плюсах BMW 550e, эксперты указывают на не очень эргономичный салон, а также на то, что авто ощущается довольно большим на дороге.

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Гибридные авто - последние новости

Ранее специалисты выяснили, что в Украине резко увеличился спрос на гибридные авто: в прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили почти 2,4 тыс гибридных легковых автомобилей (HEV i PHEV). Это почти на 60% больше прошлогоднего показателя.

Среди новых моделей в этом сегменте особой популярностью пользовались Toyota Yaris Cross, Toyota Camry и Toyota RAV4. Наиболее популярной моделью среди импортируемых подержанных авто оказался Ford Fusion US.

Также напомним, что в китайский BYD было представлено инновационную гибридную силовую установку, благодаря которой авто сможет проехать более 2000 км без подзарядки и дозаправки.

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