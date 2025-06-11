Средний возраст американских машин с пробегом, которые в мае пополнили украинский автопарк составил 5,8 года.

В прошлом месяце украинцы приобрели почти 4,3 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые ввезли из Соединенных Штатов Америки (США). Это на 12% больше, чем в мае прошлого года. Соответствующие данные приводит УкрАвтопром.

Наиболее популярными в этом сегменте оказались бензиновые авто, доля которых составила 44%. Впрочем, электромобили очень близко подобрались к ним, охватив 40% рынка в этом сегменте.

Сразу за ними следуют гибридные (8%) и дизельные (5%) авто. На автомобили с ГБО пришлось лишь 3% рынка.

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Если говорить о моделях, то наиболее популярными среди подержанных машин из США оказались электромобили Tesla, которые заняли сразу два призовых места.

ТОП-5 подержанных автомобилей, изготовленных в США:

Tesla Model Y - 526 единиц;

Tesla Model 3 - 453;

Ford Escape - 306;

Nissan Rogue - 240;

Jeep Cherokee - 233.

Средний возраст американских машин с пробегом, которые в мае пополнили украинский автопарк составил 5,8 года.

Подержанные автомобили - какую модель выбрать

Особой популярностью на рынке пользуются кроссоверы. В прошлом году их доля превысила 50% от новых авто, продаваемых в странах Европы.

На рынке можно найти много моделей, однако не все они действительно заслуживают внимания.

Ранее специалисты проанализировали большое количество машин и назвали десятку лучших кроссоверов с пробегом. Лучшим среди них считают Volvo XC40, который имеет "стильный интерьер и большой набор систем безопасности".

Также недавно эксперты определили десятку лучших недорогих кроссоверов с пробегом. На первое место среди них поставили автомобиль Honda CR-V.

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