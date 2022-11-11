Глава МИД Украины подчеркнул, что наша страна полностью заинтересована в продолжении функционирования договоренностей по экспорту продовольствия.

Украина заинтересована в продолжении функционирования "зернового соглашения", однако Россия должна выполнить ряд условий, чтобы не тормозить этот процесс.

В эфире информационного телемарафона министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который находится в Камбодже на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил, что Украина абсолютно заинтересована в продолжении функционирования этих договоренностей.

"Поэтому первое, что мы требуем, чтобы Россия осталась в этой договоренности и прекратила играть в "голодные игры" со всем миром ради своего удовольствия. И второе, это тоже очень важный элемент, Россия должна прекратить в рамках этой "зерновой договоренности" тормозить процессы по инспекции кораблей", - отметил Кулеба.

Также он указал на торможение действия соглашения со стороны России, назвав это "тихим саботажем". По его словам, в дни, когда "зерновая сделка" работала без российских инспекторов, количество судов, которые прошли, загрузились зерном и вышли, значительно возросло. А в те дни, когда Россия вернулась в инспекцию, начались проблемы.

"Поэтому здесь есть две задачи. Мало оставить Россию в зерновом коридоре, ее надо еще заставить прекратить тихий саботаж этой инициативы изнутри", - добавил министр.

Зерновая сделка-что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный" и создании безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

В связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имела разрешений от Общего координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

Впрочем ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

Несмотря на приостановку участия России в "зерновом соглашении", за два дня – 31 октября и 1 ноября – по "зерновому коридору" в оба направления прошли 17 судов, из них два прибыли в украинские порты под погрузку.

На фоне провала этого очередного шантажа 2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения". В российском минобороны заявили, что они якобы "получили письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий". Однако в МИД Украины опровергли эту очередную российскую ложь подчеркнув, что Киев не брал никаких новых обязательств, которые бы выходили за рамки существующего "зернового соглашения".

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