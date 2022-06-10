Дефицита овощей не будет, только в Измаильском районе Одесской области более 300 гектаров засадили помидорами, отметил первый вице-президент ТППУ.

Дефицита овощей в результате того, что российские оккупанты в захваченных южных областях страны не дают фермерам вывозить продукцию на территорию Украины, не возникнет.

Об этом сообщил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран в эфире информационного телемарафона.

"Я сегодня пообщался с одним из лидеров (предприятий, - УНИАН) консервированных овощей в Украине. Это Одесский консервный завод и их предприятие. Спросил о ситуации с ранними овощами и на какой выйдет урожай. Сейчас технология такая - сначала в теплице, потом теплица открывается и начинают продавать, как грунтовые. Мне сказали, что на огурцы и помидоры урожай очень хороший. Пошли в продажу. К тому, если сначала у нас на ранний овощ высокая цена, сейчас она потихоньку падает", - проинформировал Непран.

Он добавил, что самый популярный и любимый сорт огурцов для консервации "Родничок" уродился очень хорошо.

"С огурцами будем, также хорошо пошел ранний помидор",- сказал Непран.

Первый вице-президент ТППУ рассказал о перспективах на обеспечение консервированными овощами.

"Перспективы хорошие. Будут и свежие огурцы, и помидоры, и кабачки. Будут и консервированные огурцы, помидоры. Будет и томатная паста. Что самое интересное здесь сработал рынок. Сейчас лидером по овощам стал Измаильский район в Одесской области. Там как раз более 300 гектаров засадили помидорами. Переживать нечего, надо и самим консервировать, потому что домашние огурцы и помидоры – это очень вкусно. Наши производители и крупные, и фермеры моментально отреагировали (на возможный дефицит овощей, – УНИАН) и посадили больше овощей в этом сезоне",- сказал Непран.

Первый вице-президент ТППУ добавил, что в захваченной Херсонщине, оккупанты намеренно делают все для того, чтобы не пускать фермеров с молодой овощной продукцией на территорию Украины.

"Они специально не пускают фермеров, чтобы сломать волю, сломать сопротивление нашего населения и нашего бизнеса на захваченных территориях. Для этого, оккупанты используются именно такие жесткие методы – не пустить на территорию большой Украины. Потому что в Херсонской области, то что они выращивали, собственное потребление там было буквально 10-20%. Остальным они обеспечивали овощами всю Украину. Поэтому оккупанты делают все, чтобы не пускать фермеров и ставят их в такую позицию - или ты делаешь то, что мы тебе говорим, или ты будешь голодать. Этим людям мы искренне сочувствуем, ведь для них это критическая ситуация. Но с точки зрения права, морали, совести, к большому сожалению, говорить нечего - для россиян это пустые слова",- констатировал Непран.

Как сообщал УНИАН, через оккупацию юга Украины можно почувствовать дефицит ранних весенних овощей.

Россияне на временно оккупированных территориях Украины открыто занимаются грабежом, вывозя овощи, зерно и металл. Не стала исключением и Мелитопольская черешня, которую оккупанты отбирают у фермеров.

Справка УНИАН. В оккупированных российскими захватчиками южных областях страны, фермеры выбрасывают молодые овощи прямо на обочину дорог, потому что их не пропускают с товаром на территорию Украины.

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