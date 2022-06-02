Сегодня лук из Польши стоит 14-18 гривен за килограмм.

В Украине с начала недели отпускные цены на импортный лук начали стремительно расти.

Об этом сообщили аналитики портала East-fruit.

Отмечается, что на сегодняшний день основное предложение на украинском рынке репчатого лука составляет импортная продукция, в частности, производства Польша. Рост цен на лук аналитики объясняют как сокращением запасов данной продукции в самой Польше, так и значительным ростом цен на логистические услуги.

"Уже сегодня цены на лук из Польши на украинском рынке озвучиваются на уровне 14-18 грн/кг.Таким образом, за неделю данная продукция стала дороже в среднем на 30%. При этом спрос на лук в Украине остается достаточно активным, а предложение этого овоща стремительно сокращается", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, запасы прошлогоднего лука в Украине практически исчерпаны. В то время данная продукция нового урожая из местных хозяйств на рынок практически не поступает, поскольку Херсонская область, которая является одним из лидеров по выращиванию ранних овощей в Украине, на сегодняшний день под оккупацией.

Вместе с тем на данный момент цены на репчатый лук в Украине уже в среднем в три раза выше, чем в начале июня прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков, за три месяца войны стоимость борщевого набора в Украине выросла на 7%.

Вас также могут заинтересовать новости: