Из-за оккупации Юга Украины можно почувствовать дефицит ранних весенних овощей.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что в Украине сейчас можно почувствовать дефицит на ранние овощи: томаты, огурцы и зелень.

Об этом он сообщил во время информационного телемарафона.

"Если мы говорим, фактически, ранние овощи, которых нам не хватает, конечно мы говорим о частично томатах, частично это огурцы, частично это зелень: петрушка, укроп, зеленый лук. Это то, чего обычно, было вдоволь, а на майские праздники люди сетовали, что его было мало, сейчас оно стоит довольно дорого. Это последствия, которые мы несем из - за оккупации наших южных регионов Украины", - сказал эксперт.

По его словам, уже ощущается нехватка ранних весенних овощей из-за оккупации Юга Украины. Во-первых это ощущается ценами на эти овощи, потому что они есть не в достаточном количестве.

"И обычно, в период апреля-мая месяца у нас было их вдоволь, потому что из Херсонской области, Запорожской области к нам их привозили. Соответственно, перекрытие, оккупация, отсутствие возможности людям выехать, чтобы предложить на рынке свое предложение - мы должны сегодня пользоваться только теми запасами, которые есть на территории Украины, плюс импортными. Это приводит к росту цены и фактическим признание того, что у нас есть определенный дефицит", - отметил он.

Эксперт добавил, что могут вырасти цены на импортные овощи и фрукты: томатные, огурцы и разновидности косточковых, которые завозили из Турции, Польши и Балканского полуострова.

"Тут главная задача, чтобы была платежеспособность украинцев, все же в этот тяжелый период времени позволить себе определенные вещи, потому что цены действительно могут пойти вверх на 15-20 процентов. И это связывается логистическими расходами, которые будут нести поставщики", - пояснил он.

Также, на вопрос ведущего, есть ли в Украине риск голода, Марчук ответил, что нет.

"Такие нарративы преимущественно формируются из мессенджеров оккупантов, потому что на сегодняшний день мы имеем еще переходящих остатков прошлого года, которые дают нам возможность еще несколько лет держать продовольственную безопасность. Через несколько недель мы входим в уборку озимых культур, то есть мы будем иметь новый урожай", - подчеркнул Марчук.

Как сообщал УНИАН, посевная кампания в Украине, несмотря на войну, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей.

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