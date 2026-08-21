Россия не сможет в ближайшее время адекватно защититься от украинских атак, - ISW

Россия не сможет адекватно удовлетворить свои растущие потребности в ПВО за счет собственного производства, считают аналитики.

Россия вряд ли будет способна в ближайшее время полностью перехватывать украинские атаки, в успех не верят ни Кремль, ни российские военные блогеры. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, анализируя эффективность российской ПВО.

Так, российские чиновники все чаще перекладывают противовоздушную оборону на отдельные предприятия и региональные власти, но все эти структуры испытывают трудности с противодействием украинским беспилотникам.

Российские военные блогеры также открыто признают проблемы РФ в борьбе с украинскими ударами.

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Так, один блогер признал, что Россия не способна на полный перехват украинских дальнобойных дронов и что необходима пассивная защита, включая антидроновые сетки, укрытия и резервирование инфраструктуры для защиты промышленных объектов. При этом блогеры призывают к созданию многоуровневого подхода, включающего новые адаптацию противовоздушной обороны и оборонительную инфраструктуру.

В то же время аналитики ISW считают, что Россия не сможет адекватно удовлетворить свои растущие потребности в противовоздушной обороне за счет собственного оборонно-промышленного производства и не сможет обеспечить защиту как линии фронта, так и своего обширного тыла.

"Многоуровневый и децентрализованный подход, предлагаемый российскими чиновниками и военными блогерами, потребует значительного времени и ресурсов и вряд ли позволит обеспечить потребности России в противовоздушной обороне или преодолеть географические ограничения", - отмечают аналитики.

При этом оборонительные укрепления вокруг ключевых промышленных и коммерческих объектов по всей России также подорвут способность Кремля создавать у российской общественности ощущение нормальности.

Последствия ударов по РФ

СМИ пишут, что в этом году Украина усилила атаки на РФ, используя ракеты дальнего радиуса действия и рои беспилотников, направленные против военной промышленности и энергообъектов.

Также Киев всё чаще наносит удары по складам Wildberries, уничтожая товары на миллиарды долларов. Атаки нарушили работу аэропортов, вызвали дефицит топлива и подорвали боевой дух граждан.

Кроме того, украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и терминалам на черноморском побережье России снизили туристический поток более чем на 10%. Даже Владимир Путин значительно реже посещает свою резиденцию в Сочи.

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