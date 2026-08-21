Россия атаковала в Одесской области пункт пропуска с Молдовой: движение перекрыто

Пожары локализованы, водителей просят выбирать другой маршрут.

В Одесской области в результате российской атаки на регион повреждена инфраструктура международного пункта пропуска с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что в ночь на 21 августа противник совершил очередную атаку ударными беспилотниками типа "Shahed" по территории Болградского и Измаильского районов Одесской области. В результате атаки был нанесен удар по инфраструктуре международного пункта пропуска "Табаки", расположенного на границе с Молдовой.

Здания и сооружения пункта пропуска повреждены. Пожары, возникшие на объектах, были локализованы сотрудниками ГСЧС Украины.

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В настоящее время движение транспорта и людей через этот пункт пропуска не осуществляется.

Отмечается, что о ситуации проинформирована соседняя сторона. Граждан просят учесть данную информацию при планировании пересечения границы.

Транспортные средства перенаправляются к другим пунктам пропуска.

Удары по Одесской области

Как писало УНИАН, на днях россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того. Пострадали четверо человек, трое из которых госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заверил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, во время массированной атаки 20 августа россияне атаковали дронами пункт пропуска на границе с Молдовой.

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