Он отметил, что около 500 тыс. тонн зерна Россия украла на оккупированных территориях.

В следующем году урожай в Украине может сократиться до 40% из-за полномасштабного вторжения России. На сегодня Украина уже потеряла 25% пахотных земель.

Об этом CNN сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти на половину урожая прошлого года", – сказал Высоцкий.

Он отметил, что около 500 тыс. тонн зерна Россия украла на оккупированных территориях.

Также Высоцкий опроверг слова главы МИД России Лаврова о том, что вопросы экспорта зерна из Украины могут быть решены, но Украине необходимо разминировать акваторию, чтобы обеспечить безопасный проход кораблей.

" Это неправда. Проблема в российских военных кораблях, а не в Украине. Пока они не позволяют реально безопасно удерживать гражданские корабли в украинских портах. Пока Украина не получит гарантии безопасности от имени международных партнеров, мы не можем говорить о том, что эти корабли выходят", — сказал он.

Он добавил, что территорию можно разминировать быстро, но сначала война должна закончиться.

"Украина готова выполнить все обязательства по поставке необходимого продовольствия для международной продовольственной безопасности. Поэтому суть очень ясна: Россия должна остановить войну", – сказал он.

Россия украла зерно из Украины: что известно

По информации украинских чиновников, по состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе находящимися под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозревающие в перевозке краденого зерна.

Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о задействованных судах. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства. При этом турецкие представители уже некоторое время ведут дипломатические контакты для формирования специального механизма, который обеспечит безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не пригласили на переговоры Турции и РФ по вывозу зерна через Черное море. Встреча должна состояться в Анкаре 8 июня.

Глава государства предположил, что Турция встречается с россиянами, в частности, чтобы РФ гарантировала Анкаре, что с их кораблями ничего не произойдет. Также глава государства отметил, что власти отвергли предложение Беларуси, которая позволила запускать россиянам ракеты со своей территории, отправить продукцию через соседнюю страну.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата лишь Россия. Несмотря на пропаганду Кремля, которая распространяет фейки, последствия российского вторжения в Украину задели весь мир.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что У США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

Вас также могут заинтересовать новости: