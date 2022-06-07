Турция на этой неделе проведет две встречи с представителями Украины, России и ООН по этому вопросу.

Турция намерена покупать украинское зерно, которое сейчас заблокировано в портах из-за российской агрессии, со скидкой в 25%.

Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak, ссылаясь на слова министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи.

"Есть договоренности с Украиной о закупке зерна с 25%-скидкой... Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасного экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют", – цитирует издание Киришчи.

Он отметил, что Турция, которая осуществляет интенсивное дипломатическое посредничество для разблокирования экспорта украинского зерна, на этой неделе проведет две важные встречи с представителями Украины, России и ООН по созданию "зеленых" коридоров.

Как сообщал УНИАН, 6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с рядом стран и с Организацией Объединенных Наций по разблокированию портов для беспрепятственного вывоза зерна.

Глава государства добавил, что обсуждал этот вопрос и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Зеленского, Киев изучает альтернативные пути экспорта зерна, но пока не готов рассматривать предложение экспорта зерна по железной дороге Беларуси.