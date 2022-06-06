По словам президента, украинские власти понимают, для чего это предлагалось.

Украина пока не готова рассматривать предложение экспорта своего зерна с помощью железных дорог Беларуси.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по случаю Дня журналиста, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Да. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным соседям", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможной роли Турции в разблокировке украинских портов для экспорта зерна.

Он отметил, что Киев ведет переговоры с рядом государств и с ООН по разблокированию портов для беспрепятственного вывоза зерна. Однако главным гарантом в этом вопросе остается оружие, которое мы получаем от партнеров.

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