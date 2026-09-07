Арбузы и дыни дорожают, а виноград – дешевеет: как изменились цены

При этом цены на овощи менялись медленно.

Оптовые цены на бахчевые культуры в Украине на прошлой неделе росли. Арбуз подорожал с 7-10 до 8-12 грн/кг, а дыня прибавила сразу 5 грн к своей стоимости – с 20-25 до 25-30 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Выросли цены также на грушу – с 35-65 до 45-70 грн/кг и сливу – с 15-40 до 18-50 грн/кг. Виноград подешевел на 10 грн за килограмм и стоит в пределах 60–110 грн/кг.

Снизилась верхняя планка цен на персик – с 40–80 до 40–70 грн/кг, а диапазон цен на абрикос сузился – с 55–85 до 60–80 грн/кг.

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Среди овощей колебания цен на прошлой неделе были менее заметными. Картофель по-прежнему продается по 11–13 грн/кг оптом. Несколько подорожала белокочанная капуста – с 17–20 до 18–22 грн/кг. А вот стоимость моркови и репчатого лука, напротив, снизилась – с 12–15 до 12–14 грн/кг и с 13–15 до 12–14 грн/кг за лук соответственно.

Продолжают дорожать огурцы и помидоры – однако уже не так активно, как неделей ранее. Огурцы подорожали на 5 грн – с 25–50 до 30–55 грн/кг, а помидоры – с 25–35 до 25–40 грн/кг. Цветная капуста подешевела с 45–60 до 40–50 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Эксперты отметили, что из-за уничтожения холодильного оборудования на складах торговых сетей стоимость продуктов в Украине будет расти уже с сентября. Молочные продукты и замороженные продукты в первую очередь подорожают, а мясная группа подорожает в пределах 10%, крупы – до 15%.

На продовольственных ярмарках столицы в начале сентября наиболее активно торговали виноградом и сливами. Килограмм слив стоит в пределах 20–40 грн, а диапазон цен на виноград колеблется от 50 до 180 грн/кг.

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