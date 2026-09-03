На ярмарках сливы и виноград продают в розницу за копейки: сколько стоят фрукты

Также умеренные цены на арбузы и дыни.

На еженедельных продовольственных ярмарках в столице килограмм слив продается по цене 20–40 грн, а цены на виноград начинаются от 50 грн за килограмм, сообщает корреспондент УНИАН.

На прилавках больше всего именно винограда, а диапазон цен на него колеблется от 50 до 180 грн/кг. Большинство продавцов предлагают виноград по 80–90 и 120 грн/кг, в зависимости от сорта. Две недели назад виноград продавали от 150 грн/кг.

Также имеется довольно дешевое предложение персиков – по 40 грн/кг, хотя в большинстве точек цены выше – от 90 до 120 грн/кг. Поздними сортами абрикосов торгуют от 75 грн/кг.

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Довольно широкий выбор бахчевых – килограмм дыни, в зависимости от размера, продают по 20–30 грн. Арбуз в среднем стоит 15 грн/кг.

Сезон ягод в Украине все еще продолжается, хотя и предложение уже достаточно ограничено. Все еще есть дешевая голубика – 190 грн/кг, а малину продают по 300 грн/кг. Можно найти ремонтантную клубнику среднего размера по 200 грн/кг.

Цены на ягоды в Украине – последние новости

Эксперты отмечают, что в этом году в Украине был недобор урожая малины по сравнению с предыдущим сезоном. Поэтому цены на малину были значительно выше, чем в 2025 году. Так, стоимость ягод на переработку доходила до 195 гривень за килограмм без НДС.

Во второй половине августа стоимость голубики на продуктовых ярмарках в Киеве колебалась в пределах 150–220 гривень за килограмм. В то же время средняя стоимость голубики на Столичном рынке (мелкая оптовая торговля) составляла 240 грн/кг с разбросом цен от 190 до 300 грн/кг.

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