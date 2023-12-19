Вторым по стоимости блюдом будет борщ постный с фасолью.

Традиционное рождественское меню из блюд: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картошкой, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые обойдутся в расчете на среднестатистическую украинскую семью около 969,74 грн.

Как говорится в расчетах ученых Института аграрной экономики, пшеничная кутья (950 г продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 103,71 грн.

"Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак – 43 грн за 200 г и грецкие чищенные орехи – 24 грн и изюм – 17,50 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи-крупа пшеничная из твердой пшеницы - будет стоить 9,60 грн за 400 г. за мед заплатим еще 8 грн за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,61 грн", – сообщил директор института Юрий Лупенко.

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По его словам, готовые наборы для традиционного узвара, которые состоят из сушеных яблок, груш и чернослива, стоят в супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л воды).

Эксперт отметил, что самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба (336,69 грн). За 2 кг живого карпа придется заплатить 331,90 грн, а за 200 г муки – 4,79 грн. Согласно расчетам, вторым по стоимости блюдом будет борщ постный с фасолью.

"За 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) надо будет отдать 82,83 грн. самой дорогой составляющей здесь является фасоль белая сухая (300 г) – 42,75 грн. овощная составляющая составит: картофель (362 г) – 5,04 грн, капуста (300 г) – 3,40 грн, лук (100 г) – 1,44 грн, морковь (400 г) – 4,34 грн, свекла (800 г) – 7,92 грн. Необходимо будет добавить по 70-75 г помидоров – 5,60 грн и томатной пасты – 1,67 грн. еще немного сахара – 1,61 грн за 50 г, растительного масла – 5,64 грн за 80 г, по вкусу: перец черный (1,02 грн), лавровый лист (2,40 грн) или зелень", – подсчитали эксперты.

Отмечается, что салат "Винегрет" (1,58 кг продуктов) будет стоить 34,19 грн. самыми дорогими составляющими будут бочковые соленые огурцы 14 грн за 200 г. За овощи заплатим: Картофель (600 г) – 8,40 грн, свекла (400 г) – 3,96 грн, морковь (378 г) – 4,10 грн. Заправка растительным маслом стоит 3,53 грн за 50 г и соль и перец по вкусу (0,20 грн).

Что касается вареников, то с картофелем (1,51 кг продуктов) они будут стоить 26,17 грн, в том числе картофель (1 кг) – 14 грн, мука (500 г) – 11,97 грн, соль (10 г) – 0,20 грн.

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 26,81 грн. Для приготовления теста за муку придется заплатить 11,97 грн (500 г) и за соль (10 г) – 0,2 грн. Сырая капуста будет стоить 6,78 грн за 600 г, морковь (189 г) и лук (132 г) – 2,17 грн и 2,16 грн соответственно. Растительное масло для заправки (50 г) - 3,53 грн.

Зато стоимость сладких вареников с вишней составит 47,27 грн (за 810 г продуктов). Мука (500 г) – 11,97 грн, немного соли (10 г) – 0,20 грн. Львиную долю стоимости таких вареников занимают вишни - 35,10 грн за 300 г.

Вместе с тем тушеная капуста (2,229 г продуктов) обойдется в 65,26 грн. самыми дорогими здесь являются грибы шампиньоны (300 г) – 37,29 грн. стоимость овощей составит 22,13 грн: 1 кг капусты – 11,32 грн, 189 г моркови – 2,17, 660 г лука – 8,64 грн. Соль и перец по вкусу – 0,20 грн и растительное масло для заправки (80 г) – 5,64 грн.

Жареный картофель готовится на 100 г растительного масла (0,71 грн) из 1 кг картофеля (14 грн) и 132 г лука (1,90 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,20 грн). Всего расходов - 16,81 грн.

Кроме этого, отдельно на стол ставят соленья: квашеная капуста – 50 грн за 500 г и огурцы соленые бочковые 28 грн за 400 г. Также на столе присутствуют и свежие овощи огурцы (46 грн) и помидоры (40 грн) по 500 г соответственно.

"Учитывая растущую динамику цен на продукты питания, стоимость рождественского стола 2023 года будет несколько выше прошлогодней вследствие проблем, связанных с российской агрессией. Однако в нынешнем году этот рост значительно меньше-в пределах 8-10%, поскольку экономика адаптировалась к условиям военного времени, а Вооруженные Силы Украины не позволяют агрессору реализовать его планы", - подытожил директор Института аграрной экономики

Стоимость новогоднего стола

По расчетам экспертов, новогоднее меню из традиционных блюд таких как салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. обойдется на семью из четырех человек около 2879,15 грн, то есть на 8,4% дороже, чем в прошлом году.

В частности, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн. это на 1,3% больше, чем при праздновании Нового 2023 года.

Зато салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года (133,08 грн).

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