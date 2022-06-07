Министр обороны Турции рассказал детали о формировании коридора для вывоза зерна из портов Украины.

Власти Турции предпринимают усилия по формированию коридора с целью вывоза зерна, накопившегося из-за войны в черноморских портах Украины.

Об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Анадолу.

"Мы стремимся как можно скорее добиться результата по этому вопросу. Поддерживаем диалог с РФ и Украиной, проводим обсуждения с ООН. Достигнуты определенные продвижения. Вместе с тем, есть технические моменты, которые остаются предметом обсуждений. В частности: Как будет функционировать коридор? Как и кто будет очищать (порты) от мин. Какие суда будут сопровождать сухогрузы", - сообщил министр.

На вопрос о том, кто выступит гарантом действенности коридора, Акар сказал:

"На данный момент Турция координирует этот процесс".

Комментируя вероятность организации в Турции переговоров по вопросу вывоза украинского зерна, Акар сказал: "Встречи возможны. В прошлую субботу представитель ООН провел переговоры с представителем нашего министерства. Ввиду наличия у сторон воли к решению вопроса, процесс продвигается".

При этом он отметил, что есть моменты, замедляющие диалог.

"Основная проблема – доверие. Каждая из сторон хочет иметь гарантии по определенным вопросам. Мы, со своей стороны, стремимся обеспечить эту атмосферу доверия".

Как сообщал УНИАН, 2 июня стало известно, что власти Турции подготовили "дорожную карту" для решения глобального продовольственного кризиса, спровоцированного нападением РФ на Украину.

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