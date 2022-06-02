МИД требует от России немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов и отвести военно-морской флот.

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию отвести военно-морские силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, обнародованном в социальной сети Facebook.

Спикер обратил внимание на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, что россияне пропустят суда с украинским зерном, если Украина разминирует порты.

В связи с этим Николенко разъяснил украинскую позицию.

В частности, Россия взяла в осаду украинские морские порты, когда напала на Украину.

При этом российская армия заминировала часть морской акватории и постоянно осуществляет попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов.

"В результате российской блокады Украина потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем. Около 22 миллионов тонн зерна застряли в портах и не могут попасть к конечным потребителям, прежде всего в Африке и Азии. Альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблемы, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме того, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны", - заявил Николенко.

Спикер отметил, что действия России могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах - даже к голоду.

"Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое сделает невозможным нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации", - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в частности под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

"Мы приветствуем предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море", - подчеркнул Николенко.

При этом, он заявил, что "как первый шаг Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои".

Николенко напомнил, что Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предупредить мировой продовольственный кризис.

"Призываем страны, продовольственная безопасность которых может больше всего пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну", - подытожил Николенко.

Ранее в России заявили, что Путин и Эрдоган договорились о разминировании украинских портов.

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