Власти Турции подготовили "дорожную карту" для решения глобального продовольственного кризиса, спровоцированного нападением РФ на Украину.
Как сообщает Анадолу, согласно информации дипломатических источников, Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, который обеспечит безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.
По итогам переговоров турецкой стороны с представителями Украины, РФ и ООН, подготовлена "дорожная карта", которая обеспечит работу "зернового коридора" под эгидой ООН.
Ожидается, что все заинтересованные стороны в ближайшие дни проведут в Стамбуле заседание с целью обсуждения деталей "дорожной карты". В четырехстороннем формате планируются к рассмотрению такие вопросы: маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав командного центра.
Таким образом, благодаря механизму станет возможным разминирование территорий вокруг черноморских портов Украины и поставка запасов зерна на зарубежные рынки.
Центр, регулирующий взаимодействие между Россией и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН, планируется создать в Стамбуле.
В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти 20 млн тонн зерна.
Согласно дипломатическим источникам, президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин позитивно оценивают сотрудничество по "Зерновому коридору".
Издание отмечает, что одной из главных тем состоявшихся ранее телефонных разговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с коллегами из России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским – был именно "Зерновой коридор".
Как сообщал УНИАН, 31 мая глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова расширить собственную инфраструктуру для транспортировки заблокированного Россией украинского зерна на Ближний Восток и страны Африки и требует для этого "несколько месяцев".