В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти 20 млн тонн зерна.

Власти Турции подготовили "дорожную карту" для решения глобального продовольственного кризиса, спровоцированного нападением РФ на Украину.

Как сообщает Анадолу, согласно информации дипломатических источников, Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, который обеспечит безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

По итогам переговоров турецкой стороны с представителями Украины, РФ и ООН, подготовлена ​​"дорожная карта", которая обеспечит работу "зернового коридора" под эгидой ООН.

Ожидается, что все заинтересованные стороны в ближайшие дни проведут в Стамбуле заседание с целью обсуждения деталей "дорожной карты". В четырехстороннем формате планируются к рассмотрению такие вопросы: маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав командного центра.

Таким образом, благодаря механизму станет возможным разминирование территорий вокруг черноморских портов Украины и поставка запасов зерна на зарубежные рынки.

Центр, регулирующий взаимодействие между Россией и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН, планируется создать в Стамбуле.

В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти 20 млн тонн зерна.

Согласно дипломатическим источникам, президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин позитивно оценивают сотрудничество по "Зерновому коридору".

Издание отмечает, что одной из главных тем состоявшихся ранее телефонных разговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с коллегами из России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским – был именно "Зерновой коридор".

Как сообщал УНИАН, 31 мая глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова расширить собственную инфраструктуру для транспортировки заблокированного Россией украинского зерна на Ближний Восток и страны Африки и требует для этого "несколько месяцев".

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