Ранее сообщалось, что власти Турции ведут переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину инициировать в ООН резолюцию о снятии российской блокады на экспорт украинских зерновых.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в конце заседания Европейского совета в Брюсселе, передает "Укринформ".

"В дискуссии, которую мы имели с (канцлером Германии) Олафом Шольцом в прошлую субботу, я предложил президенту Путину, что мы выступаем с инициативой резолюции в Организации Объединенных Наций, чтобы дать очень четкие рамки для этой операции", — заявил Макрон.

"Я надеюсь, что следующие дни и последующие недели позволят урегулировать эту ситуацию", - также отметил он.

Ранее сообщалось, что власти Турции ведут переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины. В заблокированных после начала российского вторжения украинских портах находится более 20 миллионов тонн зерна.

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